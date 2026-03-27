Final Eight Coppa Italia | la Meta Catania vola in semifinale Avellino battuto 5-2

La Meta Catania si è qualificata per le semifinali della Final Eight di Coppa Italia dopo aver battuto la Sandro Abate Avellino 5-2. La squadra ha mostrato una prestazione convincente durante la partita, conquistando così il passaggio del turno. La gara si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo, con la squadra catanese che ha gestito bene il vantaggio accumulato nel corso dell'incontro.

Doppiette di Pulvirenti e Sacon, gol di Musumeci. Timm decisivo tra i pali Prestazione convincente e qualificazione in tasca per la Meta Catania, che supera 5-2 la Sandro Abate Avellino e conquista l’accesso alla semifinale nella Final Eight Coppa Italia. I rossazzurri offrono una prova solida e concreta, trascinati dalle doppiette di Pulvirenti e Sacon e dalla rete del capitano Carmelo Musumeci, che sblocca il match nelle prime fasi di gioco. Fondamentale anche il contributo del portiere Timm, protagonista di diversi interventi decisivi. La gara si mette subito in discesa per gli etnei: dopo il vantaggio firmato Musumeci, arriva il raddoppio di Pulvirenti al termine di un’azione ben costruita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Final Eight Coppa Italia: la Meta Catania vola in semifinale, Avellino battuto 5-2 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis vola in semifinale! Jole Galli cerca la Big Final Meta Catania in semifinale di Coppa Divisione: Sala Consilina travolta 2-5Impresa esterna per la Meta Catania Bricocity che supera 2-5 Sala Consilina e conquista la semifinale di Coppa Divisione. Aggiornamenti e notizie su Final Eight Coppa Temi più discussi: Serie A, Final Eight: Feldi Eboli-L84 Torino la prima semi. Domate Napoli e (ai rigori) l'Ecocity Genzano. FOTOGALLERY; Calcio a cinque. Al via la final eight di Coppa Italia; Alla Final Eight di Coppa Italia di Ancona, la L84 supera ai rigori l'Ecocity Genzano ed è in semifinale; Final Eight di Coppa Italia: oggi entra in scena la Meta Catania. Final Eight Coppa Italia: la Meta Catania vola in semifinale, Avellino battuto 5-2Prestazione convincente e qualificazione in tasca per la Meta Catania, che supera 5-2 la Sandro Abate Avellino e conquista l’accesso alla semifinale nella Final Eight Coppa Italia. cataniatoday.it NAPOLI FUTSAL - Final Eight di Coppa Italia, il presidente Perugino: Complimenti alla Feldi, reagiamo con coraggio a questa sconfittaIl Napoli Futsal torna a casa dopo l'eliminazione ai quarti della kermesse del PalaPromoteo Estra di Ancona per mano della Feldi Eboli nella serata di ieri. Usciamo dalla Final Eight di Coppa Italia ... napolimagazine.com La marcia nelle final eight di Coppa Italia parte col piede giusto. Napoli ko, ora le semifinali #Eboli - facebook.com facebook