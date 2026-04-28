A Cagliari si è svolto un vertice incentrato sulla questione dell’autonomia regionale in Sardegna. Durante l’incontro, un rappresentante ha presentato una proposta di riforma dello Statuto sardo, mentre il dibattito ha coinvolto anche la Commissione regionale per le politiche marittime e il Parlamento europeo, che si occupano delle autonomie delle regioni costiere. La discussione si è concentrata sulle possibili modifiche e sul ruolo delle istituzioni europee.

? Cosa sapere Piero Comandini propone la riforma dello Statuto sardo durante il vertice a Cagliari.. Il dibattito coinvolge la Crpm e il Parlamento europeo sulle autonomie delle regioni marittime.. Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha ribadito stamattina nell’Aula di Cagliari la necessità che le decisioni sul futuro della Sardegna siano prese dai sardi stessi, aprendo una riflessione profonda sulla riforma dello Statuto e sulla nuova legge statutaria. La giornata dedicata a Sa Die de sa Sardigna, che commemora l’insurrezione contro i piemontesi avvenuta il 28 aprile 1794, si è trasformata in un vertice internazionale di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, sfida all’autonomia: il futuro si decide tra storia e politica

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