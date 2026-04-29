Conversano scattano le sfide | ecco i nomi per le comunali 2026

A Conversano sono state ufficializzate le liste dei candidati in vista delle elezioni comunali del 29 aprile 2026. Due candidati principali, uno sostenuto da una coalizione di centrodestra e l’altro da una coalizione di centrosinistra, si preparano a sfidarsi per la guida della città. Le liste comprendono diverse forze politiche e candidati indipendenti che cercano di ottenere il consenso degli elettori per le prossime amministrative.

? Cosa sapere Ufficiali le liste dei candidati per le elezioni comunali di Conversano il 29 aprile.. Fanizzi e Miccolis si sfidano con coalizioni diverse per la gestione della città.. Le liste per le elezioni comunali di Conversano sono finalmente ufficiali, con i nomi dei candidati che iniziano a circolare tra i tavoli dei bar e le piazze del centro storico in questa serata di mercoledì 29 aprile 2026. Il locale si sta delineando con precisione, mostrando le forze che si contendono la gestione della città. La sfida vede contrapposti il candidato sindaco Fanizzi, sostenuto da diverse coalizioni, e il candidato Miccolis, che punta su una lista autonoma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conversano, scattano le sfide: ecco i nomi per le comunali 2026 Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista Conversano DomaniAnelli Vito Avelluto ValeriaCampobasso CosimoChiarappa MarikaColetta BernardoCornacchiulo AntonyD’aprile Elefante OfeliaDi Palma SaverioLomele... Comunali, presentate le liste Forza Italia e Cannizzaro sindaco: ecco i nomi dei candidatiQuesta mattina sono state depositate stamane le due liste direttamente riconducibili al candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro.