Negli ultimi giorni, la Polfer di Brescia ha effettuato controlli su oltre mille persone a bordo dei treni. Durante le operazioni sono state denunciate sette persone, tra cui borseggiatori, individui molestatori di passeggeri e soggetti esagitati o violenti nei confronti del personale ferroviario. I controlli hanno riguardato diversi comportamenti considerati problematici all’interno dei mezzi di trasporto.

Borseggiatori, molestatori di passeggeri, esagitati e violenti contro il personale delle ferrovie. C’è un po’ di tutto tra le oltre mille persone controllate negli ultimi giorni dalla Polfer di Brescia. Gli agenti dopo aver passato al setaccio treni, banchine e la stazione hanno denunciato sette pregiudicati. Il servizio, volto a garantire la sicurezza di chi usufruisce dei mezzi su rotaia e deve frequentare la stazione, ha previsto un monitoraggio a campione del flusso dei viaggiatori in arrivo e in partenza, dei bagagli al seguito e dei depositi. Nel complesso sono state identificate 1.167 persone, di cui sette appunto sono poi state denunciate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli sui treni. Denunciate sette persone

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