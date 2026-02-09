Controlli nel pisano | sette persone denunciate

I Carabinieri di Pisa hanno condotto un’ampia operazione di controllo nel territorio. Settanta persone sono state identificate e sette denunciate. L’obiettivo era migliorare la sicurezza stradale, combattere la guida sotto l’effetto di alcol e droghe e prevenire furti e rapine. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone più sensibili, fermando auto e verificando documenti e tassi alcolemici. Nessuno è rimasto senza controlli, e le attività proseguiranno nelle prossime settimane.

Vasta operazione di controllo del territorio, finalizzata in particolare alla sicurezza stradale, al contrasto della guida sottol'influenza di alcol e droghe e alla prevenzione dei reati predatori, effettuata dai Carabinieri del Comando provinciale di Pisa.L'attività ha portato alla denuncia in.

