Controlli antidroga in zona via Battisti | al setaccio diversi negozi

Stamattina, mercoledì 29 aprile, sono stati effettuati controlli antidroga in diverse aree della città, tra cui viale XX Settembre, via Battisti, via San Francesco e la galleria Fenice. Le operazioni sono state condotte da forze interforze e hanno coinvolto vari negozi situati nella zona. Nessuna informazione è stata resa nota sui risultati o eventuali persone coinvolte.

Controlli antidroga interforze sono stati eseguiti stamattina, mercoledì 29 aprile, nelle zone di viale XX Settembre, via Battisti, via San Francesco, galleria Fenice e altre zone limitrofe. Verifiche anche in diversi esercizi commerciali. Si tratta di un'attività congiunta tra polizia di Stato e.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Blitz antidroga in un appartamento e controlli in zona rossa: due arrestiUn pomeriggio e una serata a setaccio per contrastare il crimine diffuso nelle Zone rosse. Controlli a tappeto in zona movida: diversi locali finiscono nei guaiNella serata di ieri la polizia locale ha condotto una serie di controlli nelle aree a maggiore affluenza del centro antico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: CONTROLLI ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA CAPOPASSERO: DENUNCIATI 2 PUSHER, SEQUESTRATI OLTRE 600 GRAMMI DI STUPEFACENTI - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Controlli antidroga in centro a Reggio: un denunciato e due locali verso la chiusura; Controlli antidroga. Blitz della polizia locale. Espulso un 34enne; Controlli antidroga a Palermo, arrestati due pregiudicati. Controlli antidroga in zona via Battisti: al setaccio diversi negoziAttività congiunta di Questura e polizia locale con il cane Conan. Interessate anche viale XX Settembre, via San Francesco, galleria Fenice e altre zone limitrofe ... triesteprima.it Controlli antidroga in centro a Reggio: un denunciato e due locali verso la chiusuraREGGIO EMILIA – Giornata intensa per i Carabinieri del Comando provinciale, impegnati ieri in un servizio straordinario nel centro storico. L’operazione, iniziata nel pomeriggio e proseguita fino a ta ... reggionline.com SCHIO - Vasti controlli antidroga con le unità cinofile - facebook.com facebook