Controlli a tappeto in zona movida | diversi locali finiscono nei guai

Nella serata di ieri, la polizia locale ha eseguito una serie di controlli nei locali più frequentati del centro antico, concentrandosi sulla zona della movida. Diversi esercizi sono stati sottoposti a verifiche, con alcuni locali che sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine per irregolarità riscontrate. L’operazione ha coinvolto numerosi agenti e si è svolta in diverse fasce orarie.

Nella serata di ieri la polizia locale ha condotto una serie di controlli nelle aree a maggiore affluenza del centro antico. Gli agenti hanno individuato e fermato 7 minori intenti a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via. Tra questi, un ragazzo di soli 15 anni. Tutti i minori sono stati identificati e riaffidati ai genitori. Il monitoraggio, inoltre, ha permesso di risalire agli esercizi commerciali responsabili della somministrazione. Due titolari di attività commerciali sono stati sanzionati per non aver verificato l’età anagrafica dei clienti tramite documento di identità. Il totale delle sanzioni ammonta a 700 euro. Il titolare ritenuto responsabile della vendita di alcol al minore di anni 15 è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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