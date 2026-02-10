Blitz antidroga in un appartamento e controlli in zona rossa | due arresti

Un blitz delle forze dell’ordine ha messo sotto controllo un appartamento a Modena e ha portato a due arresti. L’operazione, coordinata dal Questore Lucio Pennella, si è svolta ieri pomeriggio e sera nella zona considerata a rischio. Durante i controlli sono stati sequestrati droga e armi, e sono state identificate alcune persone sospettate di attività illecite. La polizia ha lavorato tutto il giorno per ripulire quella zona e garantire maggior sicurezza ai residenti.

Un pomeriggio e una serata a setaccio per contrastare il crimine diffuso nelle Zone rosse. La vasta operazione interforze è scattata ieri a Modena su disposizione del Questore Lucio Pennella. Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine.

