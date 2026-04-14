Treviglio formaggi venduti online senza licenza e senza controlli | scatta la multa da 5mila euro

A Treviglio, un commerciante è stato multato di 5.000 euro per aver venduto formaggi attraverso canali online senza possedere le necessarie autorizzazioni. L’attività è stata scoperta perché i prodotti venivano immagazzinati e distribuiti senza rispettare le regole di conservazione previste dalla legge. Le autorità hanno verificato l’assenza di controlli e documenti necessari per la vendita di alimenti di origine casearia.

Treviglio. Vendeva formaggi online senza alcuna autorizzazione e senza rispettare le norme minime di conservazione. Un uomo residente nel trevigliese è stato sanzionato dalla Polizia locale con una multa da 5mila euro al termine di un’indagine avviata dopo la segnalazione di un acquirente. Il caso è emerso quando un consumatore, dopo aver acquistato Grana Padano su una piattaforma di e-commerce di origine cinese, ha ricevuto un prodotto diverso da quello ordinato. Da qui la segnalazione all’Asl umbra, poi girata all’Ats di Bergamo, che ha attivato i controlli insieme alla polizia locale di Treviglio. Le verifiche hanno portato a individuare il venditore, attivo online senza alcuna attività registrata e privo di autorizzazioni per la commercializzazione di alimenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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