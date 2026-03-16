Latina | minimarket chiuso per topi e multa da 3.000 euro

Da ameve.eu 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato chiuso dalle autorità sanitarie dopo un’ispezione del Nucleo Anticrimine Ambientale. Durante il controllo sono stati trovati topi all’interno del locale, che ha portato alla sospensione dell’attività. Contestualmente, è stata comminata una multa di 3.000 euro. La chiusura è stata decisa per motivi igienico-sanitari.

Un minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato immediatamente chiuso dalle autorità sanitarie a seguito di un controllo del Nucleo Anticrimine Ambientale. I Carabinieri hanno scoperto gravi carenze igieniche, inclusi roditori nei depositi alimentari, portando a una sanzione di 3.000 euro e alla sospensione dell’attività commerciale. Parallelamente, una pasticceria sul litorale pontino ha sequestrare circa 60 chili di prodotti dolciari privi di tracciabilità o scaduti, connessi a violazioni delle norme HACCP. Questi eventi si verificano mentre i militari continuano le loro attività di vigilanza per tutelare la salute dei consumatori nella regione laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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