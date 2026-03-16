Latina | minimarket chiuso per topi e multa da 3.000 euro

Un minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato chiuso dalle autorità sanitarie dopo un’ispezione del Nucleo Anticrimine Ambientale. Durante il controllo sono stati trovati topi all’interno del locale, che ha portato alla sospensione dell’attività. Contestualmente, è stata comminata una multa di 3.000 euro. La chiusura è stata decisa per motivi igienico-sanitari.

Un minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato immediatamente chiuso dalle autorità sanitarie a seguito di un controllo del Nucleo Anticrimine Ambientale. I Carabinieri hanno scoperto gravi carenze igieniche, inclusi roditori nei depositi alimentari, portando a una sanzione di 3.000 euro e alla sospensione dell’attività commerciale. Parallelamente, una pasticceria sul litorale pontino ha sequestrare circa 60 chili di prodotti dolciari privi di tracciabilità o scaduti, connessi a violazioni delle norme HACCP. Questi eventi si verificano mentre i militari continuano le loro attività di vigilanza per tutelare la salute dei consumatori nella regione laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina: minimarket chiuso per topi e multa da 3.000 euro Articoli correlati Minimarket "horror" chiuso a Rimini: maxi multa, emerse gravi violazioni igienico-sanitarieÈ stata disposta la chiusura immediata di un minimarket situato davanti alla stazione di Rimini a seguito di gravi violazioni in materia di sicurezza... Leggi anche: Terranuova Traiana. Squalificato mister Becattini. Multa da 2.000 euro alla società Approfondimenti e contenuti su Latina minimarket chiuso per topi e... Discussioni sull' argomento Chiuso minimarket dopo i controlli del Nas; Controlli del NAS nella provincia di Latina: sequestrati 60 chili di alimenti e chiuso un minimarket; Carenze igieniche e cibo senza tracciabilità: blitz dei NAS, chiuso un minimarket; Scontrini non registrati e incassi non trasmessi al fisco: minimarket chiuso per 30 giorni. Controlli del NAS nella provincia di Latina: sequestrati 60 chili di alimenti e chiuso un minimarketIrregolarità nella tracciabilità dei prodotti in una pasticceria e gravi carenze igienico-sanitarie in un negozio: sanzioni per 5mila euro ... latinaoggi.eu Ecco il nuovo presidente della Provincia di Latina Leggi qui https://www.latinaoggi.eu/news/home/316300/provincia-di-latina-federico-carnevale-e-il-nuovo-presidente-con-oltre-il-71.html facebook Con #BorghidItalia alla scoperta di Cori (Latina), città dell’antichità e del vino. Oggi #15marzo ore 12.15 su #Tv2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini @visit_lazio @RegioneLazio @comuni_anci @AnciLazio #borghi #borghiitaliani x.com