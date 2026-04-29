Nel centro storico sono stati effettuati controlli antidroga e verifiche a tappeto, coinvolgendo diverse zone tra piazza Martiri del 7 Luglio e via Roma. Durante le operazioni, sono stati denunciati uno spacciatore e altre persone trovate in possesso di sostanze illegali. Le forze dell’ordine hanno proseguito con l’attività di controllo per contrastare lo spaccio e le attività illegali presenti nell’area.

Controlli antidroga e verifiche a tappeto nel centro storico. Non si allenta la pressione dei carabinieri, impegnati in un servizio coordinato tra piazza Martiri del 7 Luglio e via Roma, con l’obiettivo di contrastare spaccio e illegalità diffusa. Nel pomeriggio e fino a tarda sera di lunedì, i militari della Compagnia di Reggio, col supporto dei reparti specializzati Nas di Parma e Nil, hanno presidiato le aree più sensibili. Sotto osservazione in particolare la zona del teatro Valli, dove i carabinieri in borghese hanno individuato un giovane intento a offrire hashish ai passanti. Bloccato e perquisito, il 19enne, di origine egiziana e senza fissa dimora, è stato trovato con oltre 30 grammi di sostanza già suddivisa per la vendita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli a tappeto in centro. Denunciato uno spacciatore

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