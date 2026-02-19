Ramacca maxi controlli dei carabinieri | verifiche a tappeto e un denunciato

A Ramacca, i carabinieri hanno condotto un’ampia serie di controlli, denunciando una persona per violazioni alle norme. L’operazione ha coinvolto numerosi posti di blocco lungo le strade principali del paese, con verifiche su documenti e veicoli. Durante l’intervento, sono stati controllati decine di cittadini, riscontrando alcune irregolarità che hanno portato alla denuncia. L’attività si inserisce in una più vasta strategia di sicurezza promossa dalle forze dell’ordine nella zona. I controlli continuano per garantire maggiore tutela ai residenti.

Operazione di prevenzione nel territorio etneo. Prosegue l'attività di prevenzione e controllo nel territorio della provincia di Catania. Su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari della Compagnia di Palagonia, con il supporto del 12° Reggimento "Sicilia", hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e al rispetto delle norme del Codice della Strada. L'operazione ha interessato in particolare il comune di Ramacca, dove sono stati effettuati numerosi posti di controllo e verifiche mirate.

