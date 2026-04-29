Continuità territoriale via alla gara per i voli dall' Aeroporto d' Abruzzo per Milano Linate e Torino

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che autorizza l’avvio della gara per i voli dall’Aeroporto d’Abruzzo verso Milano Linate e Torino. L’Enac avrà il compito di selezionare le compagnie aeree che gestiranno i collegamenti. Questa procedura segna l’inizio ufficiale delle procedure per garantire la continuità territoriale sui collegamenti tra la regione e le due città.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha firmato il decreto per l’attivazione della continuità territoriale che dà il via libera all’Enac di avviare la gara per individuare le compagnie che opereranno i collegamenti con l’Aeroporto d’Abruzzo da e per Milano Linate e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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