Conti pubblici ed economia sono il vero fallimento del governo Meloni

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha pubblicato un rapporto che evidenzia un rallentamento della crescita economica e un aumento dei prezzi. Secondo l'analisi, il debito pubblico è cresciuto mentre la spesa dello Stato è diminuita. I dati mostrano come i conti pubblici dell'Italia siano in difficoltà, indicando una situazione di instabilità finanziaria. La relazione sottolinea criticità che coinvolgono anche i principali indicatori economici del paese.

Giù la crescita, su i prezzi. Su il debito, giù la spesa. L'analisi dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio è impietosa, per l'economia italiana. Ed è figlia di quattro anni di nulla cosmico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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