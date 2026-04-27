Economia dieci successi e lode per il governo Meloni Carta canta altro che conti fuori controllo…

In un clima di accesa discussione politica, il governo guidato da Meloni può vantare risultati positivi in ambito economico, con dati che indicano una gestione efficace e stabile. Durante le recenti polemiche tra le forze di maggioranza e le opposizioni, le analisi ufficiali hanno mostrato un quadro finanziario che contrasta con le critiche, evidenziando un andamento dei conti pubblici in miglioramento rispetto a quanto sostenuto da alcune forze politiche.

Nei giorni della polemica, feroce, tra governo ed ex governi, Meloni contro Conte, per intenderci, con l’accusa ai grillini di aver determinato lo sforamento della soglia deficitPil al 3% con l’ultima immissione di “debito” da superbonus, un’analisi più approfondita delle carte smonta la fake news della sinistra su un Paese nel caos contabile. Altro che conti fuori controllo. I l Documento di programmazione finanziaria (Dfp) 2026 (approvato cinque giorni fa) racconta una realtà diversa: i principali indicatori economici segnalano un miglioramento progressivo dei conti pubblici italiani, tra calo dello spread, crescita delle entrate e ritorno della fiducia dei mercati.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Economia, dieci (successi) e lode per il governo Meloni. Carta canta, altro che conti fuori controllo… Notizie correlate Roma come Milano, tram fuori controllo ne tampona un altro: panico a bordo e dieci feritiSono dieci le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale in seguito al tamponamento tra due tram avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8,... Leggi anche: Alessandra Moretti balla e canta "Che fastidio" contro il governo Meloni Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Plastica: da rifiuto a risorsa ‘made in Sud’; Corepla in Puglia: la filiera del riciclo plastica vola al +122% in dieci anni; Marra Block Party, Lego Italia al fianco di Marracash con un murales di mattoncini; Dove vivere in pensione? I 10 migliori Paesi in cui trasferirsi. Dopo tante promesse fatte in quasi 4 anni di governo, i fatti parlano chiaro: l’economia italiana va male, le tasse sono aumentate e oggi i cittadini italiani fanno fatica anche solo a fare la spesa. Una situazione figlia delle scelte sbagliate di Giorgia Meloni, che p x.com IL VERO MOTIVO PER CUI L'ECONOMIA ITALIANA È SEMPRE PIÚ DEBOLE L’Italia è tra gli ultimi Paesi in UE per spesa in ricerca e sviluppo, con un dato del 1,38% del PIL nel 2024, quasi un punto in meno rispetto alla media dell’Unione Europea. Questa p - facebook.com facebook