La Corte dei conti | Nel 2025 recuperati 88,1 milioni Dopo la riforma voluta dal governo i numeri saranno molto più bassi

Guido Carlino, presidente della Corte dei conti, segnala che nel 2025 saranno recuperati 88,1 milioni di euro, a causa della riforma approvata dal governo, che riduce drasticamente le risorse disponibili. La riduzione dei fondi si rifletterà in un calo delle attività di recupero e di controllo, mettendo sotto pressione i funzionari impegnati nella tutela delle finanze pubbliche. La decisione politica ha già iniziato a influenzare le operazioni quotidiane della magistratura contabile.

Il presidente della Corte dei conti Guido Carlino lancia l’allarme nel giorno più solenne per la magistratura contabile, l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel 2025, mentre il governo Meloni varava la riforma della Corte, che tra il resto espande in maniera abnorme l’ambito del controllo preventivo degli atti e fornisce agli amministratori uno “scudo” di fatto per quel che accade dopo mettendo un tetto al danno contestabile, sono aumentati i casi di distrazione dolosa di fondi pubblici, compresi quelli legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Si tratta, nello specifico, dello sviamento, da parte di privati, dalle finalità per le quali erano stati erogati i finanziamenti, configurando spesso profili di corruzione e incidendo anche sugli obblighi dell’Italia nei confronti dell’Unione europea”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica

Leggi anche: La riforma della Corte dei Conti è legge, altra vittoria del governo. La sinistra farfuglia: “E’ una vendetta…”

16 dicembre 2025 Convegno LA RIFORMA ACCRUAL: NUOVE PROSPETTIVE PER LA CONTABILITÀ PUBBLICA - Bari

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Questionario della Corte dei Conti sul Rendiconto 2025; I primi passi della riforma della Corte dei conti. Tra furberie giuridiche e corazze erariali; Corte conti, pubblicati i questionario su rendiconto e preventivo: focus su pnrr e flussi di cassa; La Corte dei Conti disapplica l'automatismo del potere riduttivo della L.1/2026 e riafferma il suo ruolo di Coscienza finanziaria della Repubblica: la reinterpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata della riforma contabile.

La Corte dei Conti UE contro il bilancio 2028-2034: Rischi per la sana gestione delle risorseLa corte dei Conti contesta il fondo unico al centro della proposta di nuovo bilancio pluriennale, e chiede le correzioni del caso ... eunews.it

Corte dei Conti: Dopo sei anni nessun beneficio dallo scudo erarialeAnche nel 2025 è rimasto in vigore il cosiddetto scudo erariale, la norma introdotta durante la pandemia che limita la responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici davanti alla Corte dei Co ... msn.com

Esposti pure al Tar e alla Corte dei conti, per i ricorrenti alcuni dei promossi avrebbero commesso errori molto gravi - facebook.com facebook

Corte dei conti, aumentano le condotte dolose sui fondi pubblici, anche Pnrr. 'Contributi sviati dalle loro finalità, spesso con profili di corruzione' #ANSA x.com