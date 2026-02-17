Pensioni l' aumento dell' età è ufficiale | dalla vecchiaia all' anticipata quanti anni serviranno per l' uscita dal lavoro dal 2027
Il governo ha annunciato che dal 2027 l’età pensionabile salirà di un mese, a causa delle nuove norme introdotte. La modifica riguarda principalmente chi vuole andare in pensione anticipata e si applica alle persone nate nel 1962. Per esempio, un lavoratore con 41 anni di contributi dovrà attendere un mese in più rispetto al passato prima di poter smettere di lavorare. La misura entrerà in vigore ufficialmente tra due anni, con effetti concreti sulla vita di chi pianifica il pensionamento.
Pensioni. Ora è ufficiale. Dal 2027 ci vorrà un mese in più di lavoro prima di poterlo lasciare e dall'anno successivo, il 2028, entrerà in vigore l’aumento completo di tre mesi. Pensioni, ufficiale l'aumento dell'età di uscita dal lavoro L’Inps ha infatti recepito e tradotto nelle proprie procedure operative, preparandosi a gestire i nuovi requisiti per l’accesso alla pensione nei prossimi anni, le disposizioni contenute nell'ultima legge di bilancio e nel decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sull'“Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Nuova grana pensioni per il governo: “Dal 2029 nuovo aumento dell’età di uscita. Per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi”
Il governo ha annunciato un nuovo aumento dell’età pensionabile, previsto dal 2029, con l’innalzamento a 67 anni e 6 mesi per la pensione di vecchiaia.
Pensioni, nuove età di uscita dal lavoro: a quanti anni si va nel 2026 e le novità dal 2027
Nel 2026, l’età di uscita dal lavoro subirà variazioni legate alle nuove norme della legge di Bilancio, che prevedono un aumento graduale e l’abolizione di alcune misure precedenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
