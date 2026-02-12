riforma enti locali in sicilia il voto segreto smaschera le fratture del centrodestra

La riforma degli enti locali in Sicilia rischia di saltare. Durante il voto, alcuni consiglieri del centrodestra hanno scelto il voto segreto, rivelando le divisioni interne. Un passo falso all’ultimo minuto potrebbe far perdere l’approvazione della legge, che punta ad aumentare fino al 40% la presenza femminile nelle giunte comunali. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Uno scivolone proprio all’ultimo miglio rischia di far naufragare la riforma che aumenta fino al 40% la presenza delle donne nelle giunte comunali. Ieri il voto finale alla legge è saltato e la prossima settimana potrebbe non esserci più il tempo per rimediare, a causa di un complicato intreccio di scadenze che riguardano altri articoli della riforma degli enti locali, ormai fuori tempo massimo. Gli scontri nel centrodestra stanno mandando all’aria un testo atteso da 2 anni. Approvato martedì notte l’articolo che introduce l’obbligo a carico dei sindaci di nominare una giunta con almeno il 40% di donne, restavano da votare ieri alcune norme minori e gli articoli che introducono la figura del consigliere supplente e che consentono il terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti (vero oggetto dello scontro). 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali.

Il voto segreto ha fatto cadere il ddl Enti locali alla Regione Sicilia, creando nuove tensioni nella maggioranza di centrodestra.

