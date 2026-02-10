Nuovo stadio Sinigaglia il Comitato si allea e diffida il Ministero | No a speculazioni

Nei giorni scorsi, il Comitato per il nuovo stadio Sinigaglia ha deciso di muoversi con fermezza. Ha inviato una diffida formale alla Presidenza del Consiglio e al Ministero per lo Sport. L’obiettivo è tutelare l’opera da eventuali tentativi di speculazione e garantire che i lavori proseguano senza ostacoli. La scelta di intervenire così subito mostra quanto siano determinati a difendere il progetto.

Una diffida formale inviata alla Presidenza del Consiglio e al Ministero per lo Sport, per prevenire ogni forma di speculazione sugli stati europei. Una prospettiva che, in vista degli Europei di calcio che nel 2032 si svolgeranno tra Italia e Turchia, coinvolge anche lo stadio di Como. Il documento, che si fonda sulla consulenza dello studio legale milanese Veronica Dini, è stato firmato da cinque comitati, tra cui il Comitato civico Tutela zona stadio di Como. Sono inoltre firmatari realtà analoghe di Roma, Milano, San Donato Milanese, Parma e Pisa. "Come noto – dice il documento - la nuova disciplina istituisce la figura del commissario straordinario per gli stadi in vista di Euro 2032, che avrà il compito di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio, attraverso – di fatto – l'accelerazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

