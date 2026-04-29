Conte verso l’addio Napoli valuta Italiano

Il tecnico attuale del Napoli potrebbe lasciare la squadra, mentre si valuta l’ipotesi di un nuovo allenatore. La società sta considerando diverse opzioni e sta analizzando le possibili alternative per la guida tecnica della squadra. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane, in un momento di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sui piani futuri.

"> Il futuro della panchina del Napoli torna al centro del dibattito. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, la permanenza di Antonio Conte appare sempre più in bilico. Tuttomercatoweb evidenzia come l’addio del tecnico a fine stagione sia uno scenario concreto, con Aurelio De Laurentiis già al lavoro per individuare un possibile successore. Tra i nomi emersi, spicca quello di Vincenzo Italiano. Tuttomercatoweb sottolinea come l’allenatore sia tra i profili valutati dal club azzurro, nell’ottica di un possibile cambio di guida tecnica. Una riflessione che si inserisce in un contesto più ampio, legato alle strategie future del Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte verso l’addio. Napoli valuta Italiano Lo sfogo di Antonio Conte al termine di Napoli-Chelsea Notizie correlate Coppa Italia, Conte valuta turnover e rientri verso Napoli-ComoLa Coppa Italia torna al centro dei pensieri del Napoli e, con un calendario che non concede tregua, Antonio Conte è chiamato a dosare energie e... Verso Napoli-Lazio: Conte valuta tre cambi rispetto alla trasferta di ParmaIl Napoli di Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida contro la Lazio di Sarri, gara in programma sabato 18 Aprile alle ore 18 al Maradona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, Conte verso l'addio: incontro fissato; Napoli, Conte-De Laurentiis, l'addio è sempre più probabile: il detto e il non detto che porta alla rottura; Conte verso l'addio al Napoli: fissato il vertice del divorzio?; CONTE VERSO L’ADDIO AL NAPOLI? CORRIERE DELLA SERA: IDEA CONDIVISA TRA LE PARTI. Conte verso l’addio. Biasin: ADL sta ragionando sul successoreForzAzzurri.net - Conte verso l’addio. Biasin: ADL sta ragionando sul successore Il futuro di Antonio Conte continua a essere uno dei temi più pesanti in casa azzurra. Le ... forzazzurri.net Napoli, Conte dice addio: le divergenze con De Laurentiis sul progetto. Italiano, Maresca e De Rossi nella lista dei sostitutiNapoli, Conte dice addio: le divergenze con De Laurentiis sul progetto. Italiano, Maresca e De Rossi nella lista dei sostituti ... sport.virgilio.it Calciomercato Roma, pericolo Napoli: Conte verso l'addio, DeLa pensa a Gasperini https://tinyurl.com/25u8cwgc #calciomercato #Gasperini #Napoli-Gasprini #roma - facebook.com facebook Conte-Napoli, per Repubblica si va verso l'addio: "Il club torna al modello plusvalenze" x.com