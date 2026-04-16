Il Napoli si prepara per la partita contro la Lazio, in programma al stadio Maradona. L’allenatore Antonio Conte sta valutando di effettuare tre cambi rispetto alla formazione schierata nella trasferta a Parma. La sfida vedrà l’allenatore affrontare l’ex tecnico della squadra avversaria, con alcuni aggiustamenti in attacco e in mediana ancora in fase di valutazione. La squadra lavora in vista del match di domenica pomeriggio.

Il Napoli di Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida contro la Lazio di Sarri, gara in programma sabato 18 Aprile alle ore 18 al Maradona. ” Contro i biancocelesti, in uno stadio già sold out ormai da giorni, l’allenatore del Napoli potrebbe cambiare qualche pedina. Valutazioni in corso, riflessioni a due giorni dalla partita, aspettando anche la rifinitura di domani che qualche altro indizio potrebbe darlo (.) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Verso Napoli-Lazio: Conte valuta tre cambi rispetto alla trasferta di Parma

Lazio Napoli 0-2 Partita Serie A con i tifosi napoletani allo Stadio Olimpico

Notizie correlate

Napoli-Lazio: Conte tra conferme e cambi in difesa, le novità di formazioneConte prepara il Napoli per la Lazio con scelte ancora aperte in attacco e una difesa che cambia: Beukema sfida Juan Jesus per una maglia da titolare.

Napoli-Lecce: tre cambi per Conte, la scelta su LobotkaIl Napoli si prepara ad affrontare il Lecce nella ventinovesima giornata di Serie A, sabato 14 marzo alle 18.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: VERSO NAPOLI-LAZIO: CONTE PUÒ RECUPERARE UN TITOLARE, LE ULTIME; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte; Napoli-Lazio, Conte tra ultime speranze Scudetto e la Champions. I pronostici di Netwin; Verso Napoli-Lazio, Conte guida l’allenamento: il report da Castel Volturno.

Conte ritrova un big per Napoli-Lazio: si va verso il ritorno tra i convocatiIl Napoli prepara la sfida contro la Lazio partendo da una certezza: Rasmus Hojlund sarà il punto di riferimento offensivo. L'attaccante, autore di 14 gol stagionali (10 in ... tuttonapoli.net

Verso Napoli-Lazio, Conte riaccende i motori: lavoro metabolico a Castel VolturnoIl rallentamento imposto dal Parma nell'ultimo turno non concede alcun margine per piangersi addosso o abbassare la guardia ... gonfialarete.com

Verso #NapoliLazio, #Sarri ritrova due titolarissimi: le ultime da Formello x.com

VERSO NAPOLI-LAZIO: SARRI RITROVA DUE PEZZI IMPORTANTI PER LA SFIDA DI SABATO facebook