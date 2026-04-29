Conte verso l’addio Biasin | ADL sta ragionando sul successore

Il futuro di Antonio Conte rimane uno degli argomenti principali in casa del club. Secondo quanto riferito, il presidente sta valutando le opzioni per il suo eventuale sostituto. La situazione sembra essere in fase di discussione, anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali o decisioni definitive. La possibilità di un cambio in panchina riceve attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Il futuro di Antonio Conte continua a essere uno dei temi più pesanti in casa azzurra. Le sensazioni, in questa fase, portano verso una possibile separazione a fine stagione. E intanto il club avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per non arrivare impreparato al momento della scelta. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione ci sarebbe Vincenzo Italiano. Un nome che resta forte nelle valutazioni della società. Soprattutto se davvero si aprirà un nuovo ciclo in panchina. Allo stesso tempo, però, il discorso non riguarda solo l’allenatore. Attorno al Napoli si stanno muovendo anche riflessioni di mercato che dipendono proprio da chi guiderà la squadra il prossimo anno.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte verso l’addio. Biasin: “ADL sta ragionando sul successore” Notizie correlate Criscitiello sgancia la bomba: “Allegri sta ragionando sul proprio futuro”Intervenuto in diretta su Sportitalia, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. Mancini e la voglia di Napoli: molto apprezzato da ADL, si candida come successore di ConteC’è fermento per quanto riguarda il futuro allenatore del Napoli nella prossima stagione, con Antonio Conte che potrebbe anche decidere di sposare il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, Conte verso l'addio: incontro fissato; Napoli, Conte-De Laurentiis, l'addio è sempre più probabile: il detto e il non detto che porta alla rottura; Conte verso l'addio al Napoli: fissato il vertice del divorzio?; CONTE VERSO L’ADDIO AL NAPOLI? CORRIERE DELLA SERA: IDEA CONDIVISA TRA LE PARTI. Napoli, Conte dice addio: le divergenze con De Laurentiis sul progetto. Italiano, Maresca e De Rossi nella lista dei sostitutiNapoli, Conte dice addio: le divergenze con De Laurentiis sul progetto. Italiano, Maresca e De Rossi nella lista dei sostituti ... sport.virgilio.it CorrSera, Conte-Napoli, addio già scritto: una separazione condivisa che cambia il futuro azzurroNon un ridimensionamento delle ambizioni, ma una revisione delle modalità. Una linea che, però, si allontana dalle esigenze di Conte, da sempre legato a progetti forti, strutturati e con ampio margine ... gonfialarete.com Calciomercato Roma, pericolo Napoli: Conte verso l'addio, DeLa pensa a Gasperini https://tinyurl.com/25u8cwgc #calciomercato #Gasperini #Napoli-Gasprini #roma - facebook.com facebook Conte-Napoli, per Repubblica si va verso l'addio: "Il club torna al modello plusvalenze" x.com