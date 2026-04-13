Mancini e la voglia di Napoli | molto apprezzato da ADL si candida come successore di Conte

Il futuro tecnico del Napoli è al centro di discussioni dopo le recenti notizie riguardanti Antonio Conte, che potrebbe optare per un incarico con la Nazionale italiana. In questo scenario, un allenatore attualmente senza squadra si sarebbe fatto avanti, riscuotendo l’interesse della dirigenza del club. La situazione resta ancora da definire, mentre le voci si susseguono sulle possibili alternative per la panchina partenopea.

C’è fermento per quanto riguarda il futuro allenatore del Napoli nella prossima stagione, con Antonio Conte che potrebbe anche decidere di sposare il progetto della Nazionale italiana e lasciare quindi spazio ad un nuovo mister in terra campana. Un allenatore che, secondo quanto emerso dalla RAI sarebbe voglioso di sedersi sulla panchina azzurra sarebbero Roberto Mancini, convinto di poter portare in alto la squadra come successore di Conte. Mancini è sempre stato un allenatore molto apprezzato da De Laurentiis. Ma, come giocherebbe la SSC Napoli con Roberto Mancini in panchina? Probabilmente diventerebbe una squadra con maggiori italiani in rosa.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte è molto apprezzato all’interno della Figc, ma al momento è concentrato sul NapoliAntonio Conte resta al centro delle discussioni sul futuro della Nazionale, ma al momento la sua attenzione è totalmente rivolta al Napoli.

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