Le ultime notizie suggeriscono che Antonio Conte potrebbe prolungare il suo contratto con la squadra di Napoli anche per la prossima stagione, contrariamente alle dichiarazioni di qualche giorno fa. La società non ha ancora annunciato ufficialmente un cambiamento di piani e la possibilità di un suo rimanere resta aperta. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Non è ancora detta l’ultima parola sul futuro di Antonio Conte che, a differenza di quanto detto negli ultimi giorni, poterebbe rimanere a Napoli. A parlarne ci ha pensato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di Sky che, intervenuto a Radio Marte, ha fatto il punto sui temi caldi in casa azzurra. Conte, possibile permanenza a Napoli. “Il futuro di Antonio Conte non è ancora stabilito: sarà fondamentale il confronto a fine stagione con De Laurentiis, che risulterà decisivo. Tuttavia, non è affatto scontato che lasci, anzi. Al di là dell’ipotesi Nazionale, Conte potrebbe anche restare sulla panchina azzurra”. Su Manna ci ha tenuto a rassicurare tutti, confermando che resterà in azzurro anche il prossimo anno.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte potrebbe rimanere a Napoli anche l’anno prossimo

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