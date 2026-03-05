Napoli Lukaku e De Bruyne potrebbero rimanere anche l’anno prossimo Sky

Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte, ha parlato delle possibili strategie del Napoli per il mercato estivo. Secondo lui, Lukaku e De Bruyne potrebbero restare nella squadra anche l’anno prossimo. La discussione si concentra sulle intenzioni del club e sui giocatori coinvolti, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. La situazione attuale e le possibili scelte future sono al centro dell’attenzione.

Marchetti a Radio Marte: "Nella squadra ci sono diversi giocatori ultratrentenni: Jesus, Rrahmani, Spinazzola, Di Lorenzo, Lobotka, Politano, Anguissa. È probabile che la società faccia delle valutazioni" Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte, ha analizzato quelli che saranno i piani del Napoli per il mercato estivo. "Le critiche rivolte a Conte mi sembrano un po' esagerate. Non bisogna dimenticare che quest'anno il Napoli ha conquistato la Supercoppa. Inoltre l'allenatore è stato bravo a gestire i momenti più complicati della stagione.

