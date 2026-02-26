Avellino nasce lo Sportello Antiusura | punto di ascolto e sostegno concreto contro la criminalità economica

A Avellino è stato aperto uno Sportello Antiusura, pensato come punto di ascolto e supporto per chi si trova in difficoltà economiche. Questa iniziativa mira a offrire assistenza concreta alle persone che affrontano problemi di sovraindebitamento e usura, cercando di intervenire prima che la situazione degeneri. L'obiettivo è creare un punto di riferimento accessibile e di supporto per la comunità locale.

Oggi, ad Avellino, è stato ufficialmente inaugurato lo Sportello Antiusura a presidio della Legalità, un'iniziativa che si propone, nella sua essenza, di rispondere in maniera concreta e umana al grave fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento, che minacciano gravemente il fragile equilibrio. LabTv. Taglio del nastro questa mattina alla Camera di Commercio Irpinia Sannio di Benevento per il nuovo Sportello Antiusura a presidio della Legalità. Il servizio, affidato a Finetica Ets, offrirà supporto concreto a famiglie e imprese in difficoltà, puntando su