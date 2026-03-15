Nasce un ’Punto ascolto amianto’ Supporterà lavoratori e famiglie

A Ravenna si sta per aprire un nuovo punto di ascolto dedicato all'amianto e alle malattie professionali correlate. L'iniziativa è rivolta a lavoratori e famiglie che affrontano problematiche legate all’amianto e alle patologie associate. Questo servizio offrirà supporto e informazioni, con l’obiettivo di aiutare chi si trova a gestire le conseguenze di questa esposizione. La struttura sarà operativa a breve.

Un ’Punto di ascolto amianto e malattie professionali correlate’ sta per nascere a Ravenna. Dal primo maggio - in vista della giornata internazionale delle vittime dell’amianto - aprirà nella sede di Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) in via Via Magazzini Anteriori, 63. Lo sportello arriva in una delle regioni dove il rischio all’esposizione amianto è stato tra i più. "Si è deciso di alzare la testa dalla sabbia per ascoltare chiunque pensi di essere stato a contatto con la fibra killer ", spiega l’associazione. "Se durante l’attività lavorativa – spiega il presidente provinciale dell’Anmil, Tommaso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasce un ’Punto ascolto amianto’. Supporterà lavoratori e famiglie Articoli correlati 'Punto di ascolto': servizi e consulenze per i lavoratori AslUn punto di ascolto direttamente in ospedale, con consulenze, tutele e formazione rivolte al personale dell’Asl Caserta. Avellino, nasce lo Sportello Antiusura: punto di ascolto e sostegno concreto contro la criminalità economicaOggi, ad Avellino, è stato ufficialmente inaugurato lo Sportello Antiusura a presidio della Legalità, un'iniziativa che si propone, nella sua... Tutti gli aggiornamenti su Nasce un 'Punto ascolto amianto'... Temi più discussi: Nasce un ’Punto ascolto amianto’. Supporterà lavoratori e famiglie; Policlinico Abano. Nasce il servizio di psicologia perinatale per il benessere mentale in gravidanza e dopo il parto; Promuovere le differenze e prevenire gli stereotipi: nasce lo sportello scolastico; Al Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo apre lo sportello di salute e benessere sessuale. Ha aperto lo sportello Federconsumatori a Castelnovo: un nuovo punto di tutela per i cittadini dell’AppenninoÈ attivo da inizio marzo a Castelnovo un nuovo punto di ascolto di Federconsumatori dedicato alla tutela dei cittadini e dei consumatori del territorio. Il servizio, aperto ufficialmente sabato 7 marz ... nextstopreggio.it A Monza nasce il Punto Arcobaleno: un nuovo spazio pubblico di ascolto e accoglienzaA Monza prende vita il Punto Arcobaleno, il primo centro pubblico e strutturato della provincia di Monza e Brianza dedicato all’ascolto, all’accoglienza e all’accompagnamento delle persone e delle ... ilgiornale.it Preghiera del Buongiorno Signore, nel silenzio di questo giorno che nasce, vengo a chiederti pace, sapienza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni di amore; essere paziente, comprensivo, umile dolce e buono. Vedere, dietro le apparenze, i t facebook Il gol di #Conceicao annullato nasce a fine ottobre quando, dopo Milan-Pisa (finita 2-2), #Rocchi spiega che da quel momento in poi in caso di posizione di fuorigioco all'altezza o dentro l'area piccola l'impatto sarebbe stato considerato "attivo" e non "passivo" x.com