Consiglio regionale in lutto | addio alla storica dipendente

Il consiglio regionale della Campania piange la scomparsa di una sua ex dipendente, Luisa Rocco. La notizia è stata comunicata dall’ufficio cerimoniale, che ha annunciato la morte della donna. La perdita è stata riportata come un momento di lutto per l’ente, senza ulteriori dettagli sulla data o le cause del decesso. La notizia ha suscitato cordoglio tra i membri dell’assemblea.

Lutto nel consiglio regionale della Campania. L'ufficio cerimoniale ha reso noto che è deceduta l’ex dipendente Luisa Rocco. I funerali della donna si terranno alle 17 di oggi mercoledì 29 aprile 2026, presso la Chiesa di San Lorenzo Martire in via provinciale Montagna spaccata 360 a Pianura.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate L’Aquila in lutto per Lorella Cialone: addio alla dipendente regionale di 48 anniL'Aquila - Dolore all’Aquila per la scomparsa di Lorella Cialone, dipendente della Regione Abruzzo: lascia marito e due figli. Leggi anche: Lutto nello spettacolo italiano, addio a una storica cantante e attrice Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio regionale in lutto: addio alla storica dipendente; Lutto nella politica reggina, addio ad Alberto Sarra · ilreggino.it; Lutto nella politica reggina. Si è spento nella notte l’ex consigliere e sottosegretario regionale Alberto Sarra; Domani torna a riunirsi il Consiglio Regionale. Lutto nel Consiglio Regionale: la politica pugliese si stringe attorno a Dino BasileUna terribile tragedia ha scosso il Salento nel cuore della notte. Lungo la strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano, un violento incidente stradale è costato la vita ad Antonio Basile, un ... quotidianodipuglia.it Lutto nella politica milanese, morto l'ambientalista Carlo MonguzziAveva 75 anni. È stato tra i fondatori di Legambiente e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere regionale in Lombardia ... tg24.sky.it Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto la richiesta di abrogazione del contributo sanitario per i "vecchi frontalieri". La misura dovrebbe entrare in vigore entro settembre, ma continua a suscitare polemiche tra accuse di incostituzionalità, difficoltà ap - facebook.com facebook Oggi il Consiglio regionale delle #Marche ha approvato definitivamente una riforma dello Statuto che viene presentata come una conquista per la parità di genere, ma che è un arretramento mascherato da progresso. Alice Cavalieri @lucapuuu x.com