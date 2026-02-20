Lutto nello spettacolo italiano addio a una storica cantante e attrice
Angela Luce, cantante e attrice napoletana, è deceduta a 87 anni a causa di una lunga malattia. La sua morte ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo, soprattutto a Napoli, dove era amata per il suo contributo al teatro, al cinema e alla musica. La artista aveva appena concluso un tour teatrale, che aveva portato in diverse città italiane. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama culturale napoletano, mentre amici e colleghi ricordano i momenti condivisi con lei. La città si prepara a renderle omaggio.
È morta a 87 anni Angela Luce, cantante e attrice napoletana. La notizia della scomparsa ha suscitato numerose reazioni di cordoglio nel mondo dello spettacolo, in particolare a Napoli, dove l'artista è stata a lungo considerata una figura di riferimento tra teatro, cinema e musica. Negli ultimi giorni, attraverso i social, l'attrice aveva condiviso un messaggio legato a un fatto di cronaca cittadina: l'incendio che ha interessato il Teatro Sannazaro. Il testo, riportato integralmente, recitava: " Pensare al teatro Sannazaro distrutto è veramente doloroso. Sono vicina a Ingrid e Lara e le abbraccio con tanto affetto.
