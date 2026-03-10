L’Aquila in lutto per Lorella Cialone | addio alla dipendente regionale di 48 anni
L’Aquila si trova in lutto per la perdita di Lorella Cialone, una donna di 48 anni che lavorava come dipendente regionale. Lorella Cialone lascia il marito e due figli, e la sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale. La notizia della sua morte è stata confermata dalle autorità regionali, che hanno espresso cordoglio per la perdita.
L'Aquila - Dolore all’Aquila per la scomparsa di Lorella Cialone, dipendente della Regione Abruzzo: lascia marito e due figli. Domani i funerali nella chiesa di Pettino. La città dell’Aquila si stringe nel dolore per la scomparsa di Lorella Cialone, venuta a mancare all’età di 48 anni dopo aver affrontato una malattia. La donna era una dipendente della Regione Abruzzo, dove lavorava presso l’Ufficio Affari Generali, ed era conosciuta e stimata da colleghi e conoscenti per il suo carattere disponibile e riservato. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra amici, colleghi e cittadini del capoluogo abruzzese. Lorella Cialone lascia il marito Carlo, i due figli, oltre ai genitori, ai suoceri, alla cognata, al cognato e a tutti i familiari che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
