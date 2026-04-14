In consiglio a Firenze interverranno i nati nel giorno della Liberazione

A Firenze, il consiglio comunale ha deciso di coinvolgere i cittadini nati il 25 aprile, giornata della Liberazione, in occasione di un evento ufficiale. La proposta è stata avanzata dal consigliere comunale Luca Santarelli, membro del gruppo consiliare. La misura mira a rendere omaggio alla ricorrenza e a coinvolgere direttamente le persone nate in questa data simbolica. L'iniziativa è stata approvata durante la seduta del consiglio di ieri.

Firenze, 14 aprile 2026 - Su iniziativa del consigliere comunale Luca Santarelli del Gruppo Misto-Noi Moderati, la commissione 5 del Comune di Firenze, quella cultura e sport, ha votato in modo unanime la mozione emendata per sentire in Consiglio comunale i nati l’11 Agosto del 1944, giorno della Liberazione di Firenze dal nazifascismo ed ancora residenti in città. Il Consiglio comunale con voto unanime ha approvato la mozione che quindi diventa operativa. “L'11 agosto 1944 – ha dichiarato in aula Santarelli – Firenze era duramente provata dai bombardamenti e insieme alle lacrime per la perdita ed il dolore, si festeggiava la liberazione e per alcune famiglie anche la nascita dei propri bambini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In consiglio a Firenze interverranno i nati nel giorno della Liberazione Firenze, Claudia Conte e la nomina nel Cda della Fondazione museo Marini: l’interrogazione in Consiglio comunale“Non è il gossip a interessarci, ma la trasparenza sulle nomine nelle istituzioni culturali”. Consiglio Firenze, intitolare un luogo pubblico della città alle donne della CostituenteFirenze, 10 marzo 2026 - Entro giugno il Comune di Firenze si impegni a intitolare un luogo pubblico 'rilevante per la comunita' cittadina' alle 21...