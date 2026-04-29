Settanta membri del Consiglio di Stato hanno espresso dissenso riguardo all’uso del voto segreto nelle nomine interne. La questione riguarda la modalità di votazione adottata per alcune decisioni all’interno dell’ente, che alcuni ritengono opaca. La protesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza e la correttezza delle procedure di nomina, senza che siano ancora state adottate decisioni definitive sulla questione.

?? Cosa sapere Settanta membri del Consiglio di Stato contestano il voto segreto per le nomine interne. La richiesta di criteri basati sull'anzianità mira a tutelare l'indipendenza dei magistrati. Settanta membri del Consiglio di Stato si sono riuniti in un'assemblea per contestare l'uso del voto segreto nelle nomine interne, dopo che la mancata designazione di Carbone come presidente aggiunto ha scatenato tensioni tra i magistrati amministrativi e i laici vicini al governo. Il clima al .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consiglio di Stato: 70 magistrati si ribellano contro il voto segreto

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