Vince il No e i magistrati festeggiano. Nella sede dell'Anm a Napoli una cinquantina di magistrati ha brindato al grido di "chi non salta Meloni è" e intonando Bella ciao. Nel mirino anche una magistrata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, frontman del Sì, Annalisa Imparato: "Chi non salta Imparato è", si sente nel coro del video in apertura dell'articolo. Tra i presenti il procuratore generale presso la Corte d'Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. "Ho trovato improprio che l'Anm sia scesa in campo contro una metà del paese rappresentando un ordine dello stato che non dovrebbe avere colore, né appartenenze politiche", ha commentato parlando con l'Adnkronos l'ex senatore Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Einaudi e del comitato 'Sì Separa'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Anm festeggia: a Napoli cori contro Meloni e contro i magistrati per il Sì

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