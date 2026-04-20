I sindaci di diversi comuni si sono opposti alla recente nomina relativa al Parco delle Foreste, contestando ufficialmente le decisioni prese. La questione riguarda le modalità di assegnazione di ruoli e responsabilità all’interno dell’ente che gestisce l’area naturale, e ha portato a una presa di posizione formale da parte dei primi cittadini coinvolti. La discussione si inserisce in un confronto più ampio tra amministrazioni locali e istituzioni sovracomunali sulla gestione del patrimonio ambientale.

I sindaci di Bagno di Romagna, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio hanno manifestato un forte disappunto e una profonda preoccupazione riguardo alla recente decisione di avviare le procedure per la nomina del presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La protesta nasce dalla mancata considerazione di una proposta unitaria presentata dai cinque amministratori locali al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la quale indicava Claudia Mazzoli — attualmente a capo del parco con funzioni di presidente facente funzione — come figura ideale per il ruolo grazie alle sue competenze e al legame con il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco delle Foreste: i sindaci si ribellano contro la nomina

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