Ipotesi hub terre rare Consalvo | Trieste sarebbe il porto perfetto

Un progetto legato all'eventuale hub delle terre rare ha suscitato interesse tra le autorità locali. Secondo alcune fonti, il porto di Trieste si presenta come una soluzione ideale per l'arrivo di materie prime, grazie al suo pescaggio adeguato per le navi di grandi dimensioni. La discussione riguarda principalmente le caratteristiche portuali necessarie per sostenere questo tipo di operazioni.

"Ovviamente a noi questo progetto interessa e, rispetto a quanto letto, è evidente che perché arrivino materie prime, su navi pesanti, c'è bisogno di un porto con un pescaggio importante: Trieste sarebbe perfetto". È questo il commento rilasciato all'Ansa dal presidente dell'Autorità portuale di.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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