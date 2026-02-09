Stazione di Servola Consalvo | Spero si sblocchi nei prossimi giorni
La situazione alla stazione di Servola rimane tesa. Il responsabile, Consalvo, spera che nei prossimi giorni si trovi una soluzione per sbloccare la situazione. Senza l’apertura della stazione, lo sviluppo del porto rischia di fermarsi. I lavori restano in stand-by e le speranze sono riposte nel prossimo futuro.
“Senza Servola non c'è possibilità di sviluppo del porto, a giorni spero che si risolva la situazione sulla stazione”. A dirlo è stato il presidente dell'Autorità portuale di Trieste e Monfalcone, Marco Consalvo, intervenuto in occasione dell'evento “Friuli Venezia Giulia porta d'Europa”, panel.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Chiarezza sul grande progetto di Servola: entro gennaio. Nomina del segretario generale: entro febbraio. Il presidente dell’Autorità portuale Marco Consalvo fissa le prime due date cardine del mandato. Fra una decina di giorni, il numero uno dell’Adsp conta facebook
