VIII Congresso UILA Territoriale Parma e Piacenza | confermata la Segretaria Generale Laura Pagliara

Oggi si è tenuto presso il Castello di Felino l’VIII Congresso della UILA territoriale di Parma e Piacenza, durante il quale è stata confermata Laura Pagliara come Segretaria Generale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due province, che hanno discusso le attività svolte e le prossime iniziative dell’associazione. La conferma della leadership attuale è stata annunciata al termine delle sessioni congressuali.

Si è svolto oggi, presso il Castello di Felino, l'VIII Congresso della UILA territoriale di Parma e Piacenza. I numerosi delegati intervenuti hanno dato vita a un dibattito ampio e costruttivo, condividendo pienamente la relazione introduttiva della Segretaria Generale uscente Laura Pagliara e i contributi portati dai rappresentanti territoriali e dal Segretario Nazionale Michele Tartaglione presente ai lavori. Nel corso del Congresso è stato tracciato un bilancio positivo del lavoro svolto negli ultimi quattro anni, con una crescita costante dell'Organizzazione sul territorio. È stato inoltre delineato il percorso strategico per i prossimi anni, con l'obiettivo di rafforzare diritti, tutele e retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agroalimentare.