Confronto delle performance di Usa ed Eu in termini di benessere equo e sostenibile

Un rapporto pubblicato nel 2026 confronta le performance di Stati Uniti e Unione Europea in tema di benessere equo e sostenibile. Lo studio analizza indicatori relativi a uguaglianza, qualità della vita e sostenibilità, offrendo una panoramica comparativa tra le due aree geografiche. La ricerca si basa su dati raccolti e pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, evidenziando differenze e similitudini nelle condizioni di benessere delle società.

BENCZUR, P., CARIBONI, J., DA COSTA, S.M. and GIOVANNINI, E., Societal wellbeing: US vs EU – A comparison of sustainable and inclusive wellbeing across the Atlantic, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2026, https:data.europa.eudoi10.27606321921, JRC146569. Date publication 2026-04-29 – Publisher: Publications Office of the European Union – JRC Number JRC146569 ISBN: 978-92-68-39449-6 (online) ALTRI IDENTIFICATORI:OP KJ-01-26-184-EN-N (online) URL: https:publications.jrc.ec.europa.eurepositoryhandleJRC146569 DOI: 10.27606321921 (online) In questa pubblicazione, il pool di esperti confronta le performance di USA ed EU in termini di “benessere equo e sostenibile”, dal quale emerge chiaramente le migliori performance europee, contrariamente a quello che normalmente si sente dire.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate “Rivestiti!”: festival della moda equo sostenibile più grande d’ItaliaDal 18 al 19 aprile, a Palazzo Re Enzo, le realtà del commercio equo e solidale italiano dimostrano che esiste un altro modo di fare e vivere la moda. Rottamazione delle cartelle e Legge di Bilancio 2026: a Roma il confronto tra avvocati ed esperti sulle nuove regole fiscaliC’è grande attesa nel mondo delle professioni per capire cosa cambierà davvero con la nuova rottamazione delle cartelle e con le novità introdotte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: AMIU Genova al Circular City Forum; Torna Festival Orlando, un archivio di esperienze e narrazioni; Fuorisalone, grande festa Audi alla ricerca delle origini della performance; APRE a Bruxelles: due giornate di confronto su FP10, ECF e ruolo dell’Italia in Horizon Europe - APRE. Ssr a confronto. Il MeS del Sant’Anna presenta la valutazione delle performance 2013Basilicata, Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, Umbria, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Queste le Regioni con le quali il MeS dell’Istituto di Management della Scuola ... quotidianosanita.it Eikon lancia la prima certificazione italiana che valuta le performance delle pagine social di aziende e organizzazioniTop in Social Media Management unisce rigore scientifico e valore tangibile. Aragno: Un Index per normalizzare il caos delle metriche social Top in Social Media Management è la prima certificazione ... primaonline.it buongiorno.. avrei bisogno di un confronto, anche privato con chi vorrà, circa la gestione gratta e vinci / cassa / pos.. normalmente registravamo il solo aggio e finiva lì.. adesso con il collegamento pos, chi acquista biglietti e paga con il pos sono costretto a fare - facebook.com facebook Pilastro, i lavori del MuBa sono fermi. Parte il confronto sul verde attorno al museo x.com