Rottamazione delle cartelle e Legge di Bilancio 2026 | a Roma il confronto tra avvocati ed esperti sulle nuove regole fiscali

Un confronto tra avvocati ed esperti a Roma si concentra sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2026, legate alla rottamazione delle cartelle. La discussione nasce dall’entrata in vigore di nuove regole che modificano le modalità di pagamento e definizione delle pratiche fiscali. I partecipanti analizzano le implicazioni pratiche di queste norme, che possono influenzare migliaia di cittadini e imprese. L'incontro rivela come le nuove disposizioni si integrino nel quadro fiscale italiano.

C'è grande attesa nel mondo delle professioni per capire cosa cambierà davvero con la nuova rottamazione delle cartelle e con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Un tema che tocca da vicino avvocati, consulenti fiscali, imprese e contribuenti, chiamati a orientarsi tra opportunità di definizione agevolata, nuovi vincoli e un sistema dei controlli sempre più strutturato. Per fare chiarezza su questi temi, Realtà Forense ha organizzato un incontro di approfondimento, a partecipazione libera per Professionisti e cittadini, coinvolgendo alcuni tra gli esperti del settore più prestigiosi.

Rottamazione delle cartelle fiscali. Giorgetti coinvolge anche i ComuniIl governo italiano continua a promuovere la rottamazione delle cartelle fiscali, ampliando l’iniziativa anche ai Comuni.

Rottamazione quinquies 2026: regole e scadenze per le cartelle esattorialiLa Rottamazione quinquies 2026 rappresenta un’opportunità per i contribuenti di sanare le proprie pendenze con il Fisco e l’Inps.

