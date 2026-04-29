Confesercenti | richiesta urgente di sostegno regionale per gli ambulanti di Ospedaletto e Montevergine

Confesercenti ha richiesto formalmente alla regione un intervento urgente a sostegno dei commercianti ambulanti di Ospedaletto d’Alpinolo e Montevergine, che da mesi si trovano in una situazione estremamente difficile. La richiesta si basa sulla condizione di disagio e difficoltà economica vissuta dagli ambulanti, senza che siano state adottate misure specifiche per alleviare le loro problematiche. La situazione coinvolge attività commerciali che operano nelle due località, con conseguenze dirette sulle loro attività quotidiane.

“I commercianti ambulanti di Ospedaletto d’Alpinolo e di Montevergine stanno vivendo da mesi una situazione difficilissima. Occorre l’intervento della Regione per predisporre e assegnare loro un ristoro”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Marco Amorosi alla guida degli ambulanti di ConfesercentiIl nuovo presidente provinciale Anva: “continuerò a difendere con determinazione i diritti e la dignità degli operatori del settore” Marco Amorosi è... Anva Confesercenti conferma Antonio Caffi presidente degli ambulantiSi è svolta nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, nella Sala dell’Orologio di Palazzo Libertà, l’assemblea elettiva di Anva Bergamo che, alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Federfranchising: Shock energetico, un segnale di massima urgenza; Cantieri in zona Sciabiche, l'appello di Confesercenti: Operatori turistici in difficoltà; Ridurre il fisco per salvare la situazione; Giuseppe Marinelli riconfermato al vertice della Confesercenti provinciale di Avellino. Fiepet Confesercenti, presidi polizia su richiesta esercentiPiangiamo un'altra giovane vittima di una grave situazione che denunciamo da mesi, ovvero ciò che accade soprattutto nei fine settimana all'Olivella. Lo afferma Doriana Ribaudo, presidente di Fiepet ... ansa.it https://www.tvcampiflegrei.it/confesercenti-napoli-venti-anni-di-presidenza-per-vincenzo-schiavo-tutelare-le-imprese-la-mia-missione-abbassare-la-pressione-fiscale-e-promuovere-lo-sviluppo-internazionale-le-nuove-sfide/#google_vignette - facebook.com facebook