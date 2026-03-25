Anva Confesercenti conferma Antonio Caffi presidente degli ambulanti

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo si è tenuto un incontro nella Sala dell’Orologio di Palazzo Libertà, durante il quale Anva Confesercenti ha confermato Antonio Caffi come presidente degli ambulanti. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e di altri esponenti del settore. La conferma di Caffi è stata comunicata ufficialmente al termine dell’evento.

Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, nella Sala dell’Orologio di Palazzo Libertà, l’assemblea elettiva di Anva Bergamo che, alla presenza di cento delegati e delle autorità – il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi, il neo eletto Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli – e i consiglieri regionali in carica – Davide Casati, Giovanni Malanchini, Jacopo Scandella e Michele Schiavi – ha riconfermato Antonio Caffi alla presidenza dell’associazione del commercio su aree pubbliche. Caffi guiderà Anva per i prossimi quattro anni, continuando a rappresentare una categoria che in Bergamo e provincia conta 1646 operatori, di cui la metà iscritti alla nostra associazione, attivi in 230 mercati distribuiti capillarmente su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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