Marco Amorosi alla guida degli ambulanti di Confesercenti

Il nuovo presidente provinciale Anva: “continuerò a difendere con determinazione i diritti e la dignità degli operatori del settore” Marco Amorosi è il nuovo presidente provinciale di Anva Confesercenti Arezzo, la Federazione di categoria che rappresenta gli operatori del commercio su area pubblica aderenti all'associazione di categoria di via Fiorentina. L'elezione all'unanimità in occasione dell'assemblea elettiva svoltasi il 23 febbraio. Amorosi, aretino di 48 anni, ambulante del settore dell'abbigliamento, associato ad Anva Confesercenti da oltre 10 anni, è stato votato dall’assemblea per la sua esperienza, per la capacità di ascolto e un programma di rinnovamento nel settore dell’ambulantato.“Essere nominato presidenti degli ambulanti” commenta Marco Amorosi “è per me un motivo di orgoglio e di gratificazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

