Confesercenti 20 anni di presidenza di Schiavo | Napoli è rinata

Vincenzo Schiavo è stato riconfermato alla guida di Confesercenti Napoli fino al 2030, durante l’assemblea svoltasi questa mattina presso la Sala Conferenze della Fondazione ‘ITS Academy Bact’ a Napoli. La nomina è stata annunciata alla presenza dei membri dell’associazione, che hanno partecipato alla riunione per discutere delle attività future. La decisione conferma il ruolo di Schiavo come presidente della confederazione nel capoluogo campano.

Vincenzo Schiavo è stato di nuovo eletto presidente di Confesercenti Napoli sino al 2030. L’assemblea si è tenuta questa mattina presso la Sala Conferenze della Fondazione ‘ITS Academy Bact’ a Napoli. Schiavo, già presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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