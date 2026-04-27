Confesercenti Nord Sardegna | Boccia guida le imprese verso il futuro

Giuseppe Boccia è stato riconfermato presidente di Confesercenti Nord Sardegna per un terzo mandato. La nomina è stata annunciata recentemente durante un'assemblea dedicata alle imprese della regione. La sua elezione rappresenta un momento di continuità per l'organizzazione, che si occupa di sostenere le attività commerciali e i servizi nella zona. La decisione è stata presa all’unanimità dai membri dell’associazione.

? Cosa sapere Giuseppe Boccia viene rieletto presidente di Confesercenti Nord Sardegna per un terzo mandato.. L'associazione punta su digitalizzazione e gestione bandi per sostenere le PMI sassaresi.. La rielezione di Giuseppe Boccia alla presidenza di Confesercenti Nord Sardegna consolida il legame tra l’associazione e l’economia del territorio sassarese in un momento di forte pressione sui costi per le imprese. Il voto ha sancito la conferma di Boccia per un terzo mandato alla guida della sigla che rappresenta i piccoli imprenditori della provincia. Questa decisione, che arriva in una fase delicata per il tessuto produttivo locale, non è solo un segno di continuità ma definisce una traiettoria precisa per il futuro del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confesercenti Nord Sardegna: Boccia guida le imprese verso il futuro Notizie correlate Bosa: l’IA guida le imprese locali verso il futuro digitaleDomani, mercoledì 15 aprile, l’Istituto Pischedda di Bosa ospiterà un seminario formativo dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle... Vini della Sardegna del Nord venduti in Danimarca: l’esperienza del nord-sardegna in Italia e in EuropaI vini del Nord Sardegna hanno ottenuto un successo straordinario nella Danimarca, grazie a una missione commerciale condotta da Promocamera. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giuseppe Boccia eletto presidente di Confesercenti Nord Sardegna; Sassari, Giuseppe Boccia eletto per la terza volta presidente di Confesercenti Nord Sardegna; Confesercenti Nord Sardegna rinnova la guida: chi è al terzo mandato; Confesercenti Nord Sardegna conferma Giuseppe Boccia come Presidente per il terzo mandato. Sassari, Giuseppe Boccia eletto per la terza volta presidente di Confesercenti Nord SardegnaSassari. Giuseppe Boccia è stato rieletto presidente provinciale di Confesercenti Nord Sardegna per il terzo mandato consecutivo. L’elezione è avvenuta il 22 aprile. Imprenditore del settore trasporti ... sassarinotizie.com Rieletto Giuseppe Boccia alla guida di Confesercenti SassariBoccia rieletto: alla guida di Confesercenti Nord Sardegna. terzo mandato per Giuseppe Boccia e a Sassari si consolida ... sassarioggi.it Confesercenti Nord Sardegna rinnova la propria guida confermando Giuseppe Boccia nel ruolo di Presidente, segnando così il suo terzo mandato alla guida dell’associazione. La nomina rafforza la continuità nella rappresentanza delle imprese locali e nel di - facebook.com facebook