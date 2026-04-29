Questa mattina si è svolta l’assemblea elettiva provinciale di Confesercenti Napoli, con la riconferma di Schiavo come presidente. Durante l’incontro, è stato ricordato che vent’anni fa Napoli si trovava in una situazione critica, caratterizzata dalla presenza della camorra e da problemi legati ai rifiuti. Schiavo ha sottolineato l’obiettivo di tutelare le imprese locali e di ridurre la pressione fiscale.

Questa mattina assemblea elettiva provinciale: confermato Schiavo presidente. “Venti anni fa Napoli era stretta nella morsa di camorra e emergenza rifiuti. Ora è rinata, c’è il boom turistico, merito anche delle nostre imprese”.. Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Prefetto Michele Di Bari, il Questore Agricola, gli assessori Armato e Maraio ed altre personalità di rilievo. Vincenzo Schiavo è stato di nuovo eletto presidente di Confesercenti Napoli sino al 2030. L’assemblea si è tenuta questa mattina presso la Sala Conferenze della Fondazione ‘ITS Academy Bact’ a Napoli. Schiavo, già presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, ha così raggiunto i 20 anni (e va per i 24) di guida dell’associazione a Napoli, un traguardo importante e prestigioso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Confesercenti Napoli, 20 anni di Schiavo: “Tutelare le imprese e ridurre la pressione fiscale”

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