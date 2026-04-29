Confesercenti Agenti di commercio Webinar gratuito di aggiornamento

Confesercenti ha annunciato un webinar gratuito dedicato agli agenti di commercio, previsto per domani alle 14. L'evento offrirà un'occasione di aggiornamento per i professionisti del settore, in un momento in cui le normative e le pratiche commerciali sono soggette a frequenti cambiamenti. La sessione si svolgerà online e sarà accessibile a tutti gli agenti interessati.

Un aggiornamento professionale in un settore in continua evoluzione. Confesercenti organizza per domani, alle 14.30, un webinar gratuito rivolto agli agenti di commercio, aperto sia agli associati sia ai non iscritti. L’incontro si svolgerà online sulla piattaforma Google Meet e nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su normative, strumenti e prospettive di una professione sempre più centrale nel sistema economico italiano. Al centro del webinar ci sarà in particolare l’evoluzione del ruolo dell’agente di commercio, alla luce dei cambiamenti del mercato, insieme alle novità introdotte dagli Accordi economici collettivi (Aec) firmati nel 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confesercenti. Agenti di commercio. Webinar gratuito di aggiornamento Notizie correlate Agenti di commercio: Daniele Micheloni nuovo presidente di Fiarc Confesercenti ParmaCambio alla guida della FIARC Confesercenti Parma, la federazione che rappresenta gli agenti e rappresentanti di commercio. LIVE: RENTRI e scuole, il webinar in diretta su obblighi e gestione operativa. Webinar gratuito organizzato da Codebase srlCon il RENTRI, anche le scuole sono chiamate a prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, tra adempimenti, organizzazione interna e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Confesercenti Grosseto: Webinar gratuito dedicato agli agenti di commercio; Confesercenti. Agenti di commercio. Webinar gratuito di aggiornamento; Nasce Confcommercio Servizi Pescara, Paolo Testa nominato presidente; Confesercenti Veneto Centrale: sempre più lavoratori chiedono aiuto, cresce il disagio psicologico legato al lavoro. Confesercenti. Agenti di commercio. Webinar gratuito di aggiornamentoUn aggiornamento professionale in un settore in continua evoluzione. Confesercenti organizza per domani, alle 14.30, un webinar gratuito rivolto ... lanazione.it Webinar gratuito Confesercenti: aggiornamento e confronto per agenti di commercio, 30 aprileWebinar gratuito per agenti di commercio il 30 aprile, organizzato da Confesercenti per discutere evoluzione del ruolo e nuove tutele. maremmanews.it Sono entrati a far parte dei mezzi di servizio due biciclette elettriche che consentiranno agli agenti di muoversi sul territorio in modalità più snella ma soprattutto senza inquinare - facebook.com facebook Un’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dagli agenti di Specchia: smantellato un sistema illecito finalizzato all'intestazione fittizia di veicoli. Al centro dell'inchiesta, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Lecce, figura un uomo x.com