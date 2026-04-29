Conferme in arrivo Falcone obiettivo concreto del Bologna | CM

Il Bologna si sta preparando a rafforzare la propria rosa portando in squadra il portiere Wladimiro Falcone, attualmente in forza al Lecce. Secondo le informazioni raccolte, il club è interessato a portare il giocatore in rossoblu per la prossima stagione. Nei prossimi giorni si attendono conferme ufficiali riguardo all’operazione di mercato, che potrebbe portare Falcone a vestire la maglia del Bologna.

Wladimiro Falcone è nel mirino del Bologna in vista della prossima stagione con il portiere del Lecce che potrebbe arrivare in rossoblu in vista della prossima stagione. Wladimiro Falcone è finito nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it L’estremo difensore della formazione salentina ha da poco compiuto 31 anni e spesso è tra i migliori in campo con la squadra giallorossa, r egalando diversi punti alla squadra allenata da Di Francesco durante questo campionato. Il portiere classe 1995, tifoso della Roma, appare pronto per il salto di qualità in carriera e provare un’esperienza da titolare in una squadra che possa dargli la possibilità di lottare per obiettivi importanti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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