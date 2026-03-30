Il Bologna si inserisce nella corsa a Falcone sfida alla Fiorentina | CM

Il Bologna ha manifestato interesse per il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, in vista della prossima stagione. Il giocatore, che attira anche l’attenzione della Fiorentina, è al centro di trattative tra le società di Serie A. La società rossoblù sta valutando un possibile trasferimento nel mercato estivo, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

Wladimiro Falcone è finito nel mirino del Bologna in vista della prossima stagione con i rossoblu interessati al portiere del Lecce che ha attirato anche le attenzioni della Fiorentina. Falcone nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Autore di un’ottima stagione, a livello personale, con la maglia del Lecce, Wladimiro Falcone potrebbe cambiare maglia in Serie A in vista della prossima estate con diverse squadre che stanno prendendo informazioni sul suo conto. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna sarebbe fortemente interessato all’estremo difensore dei salentini, mettendosi in corsa con la Fiorentina per il cartellino del giocatore, pronto a fare un salto di qualità nella sua carriera all’età di 31 anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Bologna si inserisce nella corsa a Falcone, sfida alla Fiorentina | CM Articoli correlati La Juventus si inserisce nella corsa a Lucumì, sfida all’Inter per il centrale del Bologna | CMInter e Juventus sono pronte a sfidarsi per Jhon Lucumì in vista della prossima stagione con il difensore del Bologna che piace a entrambe le società... Sancho in Serie A, la Roma si inserisce nella corsa | CMLa Roma torna sulle tracce di Jadon Sancho per rinforzare il proprio reparto avanzato. Roberto Piccoli in flash zone al termine di Bologna vs Fiorentina Una raccolta di contenuti su Il Bologna si inserisce nella corsa a... Temi più discussi: Investire al Navile: il Bologna Bloom sta cambiando il modo di pensare dei bolognesi; Giornata internazionale contro le discriminazioni; Zone scolastiche. La città rallenta ancora. Si va ai venti all’ora; Che Bologna, Roma sconfitta. La Juventus si inserisce nella corsa a Lucumì, sfida all’Inter per il centrale del Bologna | CMLa Juventus ha messo nel mirino Jhon Lucumì del Bologna, obiettivo di mercato anche dell'Inter per la prossima stagione ... calciomercato.it Europa League: il Bologna si aggiudica il derby italiano con la Roma e vola ai quartiPennellata del Bologna all’Olimpico di Roma dove gli uomini di Italiano hanno battuto la Roma 4-3 ai supplementari staccando il pass per i quarti di ... ecovicentino.it Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito la famiglia Rivetti e il Modena FC. A Silvio e a Carlo Rivetti, alla famiglia e al club vanno le più sentite condoglianze in questo momento di enorme dolore per la scomparsa della pi x.com Cronaca. Rimini, ruba il risarcimento alle orfane della compagna: rimenese condannato a Bologna - facebook.com facebook