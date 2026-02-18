Davide Casadei entra nel consiglio direttivo del Sib-Confcommercio

Davide Casadei ha scelto di entrare nel consiglio direttivo del Sib-Confcommercio di Rimini. La sua decisione deriva dall’esperienza maturata nel settore del turismo e dall’impegno sul territorio. Casadei si occuperà di promuovere iniziative per sostenere le attività locali e migliorare i servizi ai clienti. La sua presenza rappresenta un passo importante per rafforzare la voce degli operatori riminese. Casadei si unisce così ai colleghi che lavorano per sviluppare il comparto commerciale e ricettivo della città. La sua nomina entrerà in vigore immediatamente.

"Metto la mia esperienza al servizio dei colleghi in un momento decisivo per la categoria. Mi accomuna al SIB la visione di spiaggia attrezzata che unisce impresa, inclusione e territorio" Il SIB-Confcommercio di Rimini si arricchisce di una nuova presenza all'interno del consiglio direttivo: il socio Davide Casadei entra ufficialmente a far parte dell'organismo guidato dal presidente Riccardo Ripa. Un ingresso che nasce da una condivisione di valori, visione imprenditoriale e attenzione al territorio. "Conosco Riccardo Ripa da anni e sono contento di poter far parte del direttivo da lui guidato: apprezzo l'azione che sta portando avanti il SIB del nostro territorio e la filosofia con cui Riccardo si approccia alla professione e all'associazione.