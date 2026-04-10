Il lecchese Marco Caterisano nel direttivo nazionale Fipe

Il lecchese Marco Caterisano è stato recentemente eletto nel Comitato direttivo nazionale Fipe, organismo che rappresenta il settore della ristorazione in Italia. Caterisano è presidente della Fipe Lecco e consigliere di Confcommercio Lecco. La sua nomina è stata comunicata nelle ultime settimane, segnando un nuovo incarico di rilievo a livello nazionale per lui.

Importante incarico per Marco Caterisano, presidente della Fipe Lecco e consigliere di Confcommercio Lecco, che negli scorsi giorni è stato eletto nel Comitato direttivonazionale Fipe. Per Caterisano si tratta di un ritorno nell’organo associativo, chiamato ad affiancare la giunta guidata dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Marco Gallo, un beato lecchese. Monsignor Delpini apre il processo È Patrizia Caterisano la donna trovata morta nel torrente a ValgreghentinoLa cinquantenne, residente a Villa San Carlo e conosciutissima in paese, è stata trovata senza vita nelle acque del Grenta nella mattinata di sabato. Il lecchese Marco Caterisano nel direttivo nazionale FipeImportante incarico per Marco Caterisano, presidente della Fipe Lecco e consigliere di Confcommercio Lecco, che negli scorsi giorni è stato eletto nel Comitato direttivo nazionale Fipe. Per Caterisano ... leccotoday.it Rapina al barista, Caterisano (Fipe Lecco): Così non può diventare normalitàIl presidente FIPE Lecco e consigliere comunale commenta l’episodio avvenuto nella notte Lecco chiamata a una riflessione istituzionale dopo l’ennesimo episodio. Piena solidarietà alla persona coinvo ... msn.com